Hilfen in der Corona-Krise: Landratsamt Wunsiedel warnt vor Betrug

In der Corona-Krise bilden sich immer mehr Initiativen, die ihre Unterstützung anbieten. Dazu kommen Hilfsangebote von staatlichen Einrichtungen. Das Landratsamt Wunsiedel rät, genau zu prüfen, ob diese Angebote auch wirklich das halten, was sie versprechen.

Nutzt bitte nur Angebote von Organisationen und Leuten, die ihr kennt. Häufig machen sich diese Hilfsbereitschaft nämlich auch Betrüger zunutze. Auch was die staatliche Soforthilfe für Unternehmer anbelangt. Immer wieder tauchen Fake-Seiten im Internet auf, die nach persönlichen Daten phishen (sprich: fischen). Schaut euch das Impressum der jeweiligen Websites an und lest die Datenschutzrichtlinien genau. Und: Lasst euch nicht an der Haustür zu Corona-Tests überreden. Dahinter steckt garantiert eine Betrugsmasche. Im Zweifelsfall lieber die Polizei informieren.