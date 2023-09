Hilfe zum Lebensunterhalt: Statistik zeigt Folgen des Ukraine-Kriegs

Wie sich der Ukraine-Krieg auf unser tägliches Leben auswirkt, zeigt sich immer wieder in Zahlen. So zum Beispiel bei der Hilfe zum Lebensunterhalt. Das sind Sozialhilfen, um den täglichen Grundbedarf zu decken… also Nahrung, Kleidung, Heizung und Unterkunft. Diese Hilfe bekommen Menschen, die nicht arbeiten können, Menschen, die stationär untergebracht sind, Kinder unter 15 Jahren, aber auch Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das trifft auch auf Geflüchtete aus der Ukraine zu.

Wie das Landesamt für Statistik mitteilt, ist die Zahl der Empfänger vergangenes Jahr in Bayern gestiegen – also mit Beginn des Krieges in der Ukraine. In Oberfranken haben Ende vergangenes Jahr 2230 Menschen Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Bayernweit waren es rund 27.600 Empfänger – fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr.