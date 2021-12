Hilfe per Knopfdruck: Neue Notrufsäule am Lichtenberger Frankenwaldsee

Um draußen ins Wasser zu springen, dafür ist es momentan zu kalt. Die nächste Badesaison kommt aber auch wieder. Im Sommer sind dann zum Beispiel die Badeseen in der Region ein beliebter Anlaufpunkt. Leider passieren dabei auch immer wieder Badeunfälle. Dann ist schnelle Hilfe wichtig. Ein Pilotprojekt in Oberfranken soll dabei jetzt Unterstützung leisten. Start war vergangene Woche am Frankenwaldsee in Lichtenberg. Dort steht jetzt eine Notrufsäule. Wer den Knopf drückt, wird sofort mit der Leitstelle verbunden. Durch die GPS-Daten kennt die auch direkt den Standort, sodass die Einsatzkräfte sehr schnell ausrücken können.