Hilfe in Krisenzeiten: Bundeswehr unterstützt im Landkreis Tirschenreuth

Die Bundeswehr ist in diesen Tagen in ungewöhnlicher Mission unterwegs. 28 Soldaten aus Kümmersbruck unterstützen zwölf Senioren- und Pflegeheime im Landkreis Tirschenreuth. Weil Pflegekräfte ausfallen und das Personal in der Corona-Krise überlast ist, sind sie eine willkommene Hilfe. Dabei übernehmen sie ausdrücklich nicht medizinische und pflegerische Tätigkeiten, heißt es in einer Mitteilung. Stattdessen sind die Soldaten in der Haustechnik, Logistik, Verwaltung und Hauswirtschaft im Einsatz. Ein Oberstabsarzt aus Kümmersbruck unterstützt außerdem das Gesundheitsamt Tirschenreuth.