Hilfe in der Not: Digitalministerium unterstützt Hofer Kinos

Wie viele andere Branchen sind auch die Kinos von der Corona-Pandemie gebeutelt. Das Bayerische Digitalministerium will da helfen: Und unterstützt die Filmtheater mit Anlaufhilfen. In der Stadt Hof haben die beiden Kinos bisher bereits knapp 90.000 Euro erhalten. Damit sei das wirtschaftliche Überleben bei vielen Betrieben gesichert. Die bayerische Film- und Kinobranche sei ein zentraler Bestandteil unserer Kulturszene, so die zuständige Digitalministerin Judith Gerlach. Gleichzeitig verweist sie auf den Bund: Die Gelder, die für die Kinobranche vorgesehen sind, müssten jetzt schnell, unbürokratisch und effektiv ankommen.