Hilfe in der Krise: Flaschen-Spende für Landkreis Tirschenreuth

Wegen des Coronavirus ist es besonders wichtig, dass alle gut auf Hygiene achten. Hände waschen ist sowie schon überall an der Tagesordnung. Desinfektionsmittel dagegen sind knapp, da ist jede Hilfe willkommen. Die Firma Trassl aus Immenreuth hat jetzt 2.000 Flaschen für Desinfektionsmittel an den Landkreis Tirschenreuth gespendet. Der Bürgermeister von Immenreuth Josef Hecht hat früher im Landratsamt gearbeitet und den Kontakt hergestellt. Der Katastrophenschutz verteilt die Flaschen jetzt an die entsprechenden Stellen.