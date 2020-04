Hilfe in Corona-Krise: Bad Elster verabschiedet Entlastungspaket

Ausflüge in den Osterferien oder ein schönes Essen im Restaurant sind wegen der Corona-Krise momentan nicht möglich. Besonders hart trifft das Kurorte, die zu einem großen Teil vom Tourismus leben. In diesem Boot sitzt auch Bad Elster. Die Stadt möchte ihren Firmen und Selbstständigen jetzt neben den Hilfen des Bundes unter die Arme greifen. Der Stadtrat hat ein Entlastungspaket verabschiedet. Das beinhaltet zwei große Soforthilfen. Bei der Gewerbesteuervorauszahlung, die im Mai fällig ist, gewährt Bad Elster einen Aufschub von drei Monaten. Auch die Nachzahlungen aus den Vorjahren können die Firmen bis zum 15. November stunden lassen. Die Tourismusabgabe ist heuer nicht im September fällig, sondern in zwei Raten im November und März.