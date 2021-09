Hilfe im Alltag: Landkreis Wunsiedel sucht Familienpaten

In jeder noch so gut funktionierenden Familie gibt es hin und wieder schwierige Situationen. Manchmal helfen dann Außenstehende Personen, die Situationen zu durchblicken und die Wogen zu glätten. Das Projekt „Familienpaten“ unterstützt Familien genau in solchen Momenten. Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt werden hier neue Helfer gesucht, die für zwei bis drei Stunden wöchentlich Familien im Alltag entlasten können. „Familienpaten“ ist ein gemeinsames Projekt vom Katholischen Deutschen Frauenbund und dem Deutschen Kinderschutzbund, Landesverband Bayern e.V.. Für alle Interessierten gibt es voraussichtlich Anfang November eine neue Schulung im Landkreis Wunsiedel.

Koordinatorinnen für Familienpaten:

Karen Kheim-Holoubek: 0160 964 184 81

Andrea Fabry: 0160 964 150 24