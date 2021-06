Hilfe gesucht: Kitzrettung in Regnitzlosau

Ihr habt es bestimmt auch schon gesehen, wenn ihr an Feldern vorbeigefahren seid: Die Landwirte sind wieder fleißig unterwegs und mähen ihre Wiesen. Für die Tiere, die noch im Gras liegen, bedeutet das Lebensgefahr. Der Verein Kitzrettung Oberfranken e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, kleine Rehkitze vor dem Tod zu bewahren. Bei mehreren Einsätzen haben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gestern 21 Kitze gerettet. Am Nachmittag ist eine Tour in Regnitzlosau im Landkreis Hof geplant. Die Helferinnen und Helfer treffen sich um 15.30 Uhr. Weitere Infos findet ihr hier:

Wann: Heute, 01.06.

Wo: 95194 Regnitzlosau – Trogenau

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Treffpunkt: Trogenau 1

Anmeldung unter: 01578 / 32 77 557 (Denise)