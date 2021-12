Hilfe für´s Ahrtal: Heute startet wieder eine Hilfslieferung aus der Region

Haken dran, der Neubau kann kommen: Der Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs im Fichtelgebirge hat sich am Vormittag auf den (…)

Seilbahnen am Ochsenkopf: Neubau kann kommen

Die Baumaßnahmen an dem großen Mountainbike-Park am Kornberg ruhen mittlerweile schon einige Zeit. Derweil wird das Projekt immer (…)

Ruhe am Kornberg: Gespräche zum Bike-Park zwischen LBV und Zweckverband

Hallenbad in Selb: Erster Badetag nach Sanierung

Die Arbeiten am Selber Hallenbad haben sich in den vergangenen Wochen in die Länge gezogen. Probleme hat es vor allem mit dem neuen (…)