Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Zwei Hotlines in Hof

Der Krieg in der Ukraine setzt sich weiter fort. Die Auswirkungen bekommen auch regionale Unternehmen zu spüren, die (…)

Aus der Region gibt es zahlreiche Hilfsangebote für die Menschen in der Ukraine, die derzeit vor dem Krieg fliehen. Schlafsäcke, (…)

Ukraine-Krieg: Musikschule in Hof organisiert Spenden

In der ersten Verhandlung zwischen Russland und der Ukraine hat es am Abend noch keine Einigung gegeben – die Ukraine steht (…)

Fazit zu Hofer Spendenaktion: Hanna Vinichuk dankbar für die vielen Spenden

In der Euroherz-Region starten in den nächsten Tagen immer wieder Transporter mit Spenden in Richtung Ukraine. Gestern haben wir euch (…)