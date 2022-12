Hilfe für Ukraine: Begegnungszentrum in Plauen schließt

Von einem auf den anderen Tag sind zahlreiche Menschen aus der Ukraine zu uns in die Euroherz-Region gekommen, um hier Zuflucht zu suchen. Es bedurfte einiges an Organisationsaufwand, um die Hilfe zu koordinieren. In Plauen hatten die Ukrainer mit dem Begegnungs- und Informationszentrum in der Stadtgalerie eine zentrale Anlaufstelle. Momentan sind noch rund 1.300 Menschen aus der Ukraine in Plauen untergebracht. Unter der Geflüchteten hat sich mittlerweile eine Gemeinschaft gebildet. Der Bedarf für das Begegnungszentrum ist demnach gesunken. Es wird zum Jahresende schließen. Aus der Arbeit im BIZU ist ein Arbeitskreis „Ukrainehilfe“ entstanden. Er koordiniert nun die ehrenamtliche Hilfe.