Hilfe für Tschechien: Die Impfdosen sind angekommen

Wenn sich die Menschen im stark von Corona und den Mutationen betroffenen Tschechien impfen lassen, dann profitieren auch wir hier im Grenzgebiet. Das hat Bayerns Ministerpräsident gestern bei der Vorstellung des gemeinsamen 10-Punkte-Plans mit Sachsen gesagt. Dazu gehört auch, dass unser Nachbarland Hilfe aus Deutschland bekommt

Die 15.000 zusätzlichen Impfstoff-Dosen sind bereits in Tschechien angekommen. Das hat eine Sprecherin der Verwaltungsregion in Karlsbad der Deutschen Presseagentur bestätigt. Außerdem soll die Regierung in Prag noch 1800 Dosen aus den eigenen knappen Beständen für die Hotspots im Westen Tschechiens beigesteuert haben. Die 7-Tages-Inzidenzwerte liegen in den Bezirken Eger, Sokolov und Karlsbad zwischen gut 600 und 1000.