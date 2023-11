Hilfe für pflegende Angehörige: Online-Lesung mit Demenz-Bloggerin

Wenn ein geliebter Mensch an Demenz erkrankt, stellt das oft auch das eigene Leben auf den Kopf. Hilfe bekommen pflegende Angehörige über die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken. Sie bietet am Abend eine kostenlose Online-Lesung der Demenz-Bloggerin Peggy Elfmann an. Sie gibt Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz. Zum Beispiel geht’s darum, wie Angehörige helfen können, wenn sie nicht in der Nähe leben oder sich nebenher auch um Kinder und Beruf kümmern müssen. Der Vortrag dauert von 18 bis 20 Uhr.

Die Anmeldung ist möglich per E-Mail an info@demenz-pflege-oberfranken.de und telefonisch bei Ute Hopperdietzel von der Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken, unter 09281 57 500.