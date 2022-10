Hilfe für Menschen mit Demenz: Zehn Ehrenamtliche nehmen an Schulung teil

Menschen mit Demenz haben oft Probleme, im Alltag alleine zurecht zu kommen. Die Gesundheitsregion plus Hofer Land bildet ehrenamtliche Betreuer aus, die Menschen mit Demenz unter die Arme greifen können. Zehn engagierte Personen haben im Herbst an der Schulung in der vhs Hofer Land teilgenommen. Dabei haben sie unter anderem besprochen, wie sie richtig mit Demenz erkrankten Menschen kommunizieren und diese bei der Haushaltsführung begleiten können. Wer die ehrenamtliche Betreuung für sich oder Angehörige in Anspruch nehmen möchte, kann sich an die Gesundheitsregion plus Hofer Land wenden.

Nähere Informationen zur Schulung für ehrenamtliche Helfende in der vhs Hofer Land gibt es unter 09281/57 500 oder unter ute.hopperdietzel@leitstelle-pflege.de.