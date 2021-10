Hilfe für Menschen in Abschiebehaft: Mahnwache in Hof

Es bringt Arbeitsplätze in die Region und schickt Menschen geregelt in ihre Heimat zurück – Das sagen die Befürworter des neuen Abschiebegefängnisses in Hof. Es bietet ab sofort Platz für 150 abgelehnte Asylbewerber. Die größte Abschiebehaft in Bayern hat sich der Freistaat 78 einhalb Millionen Euro kosten lassen. Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und Bauministerin Kerstin Schreyer haben den Neubau neben der JVA offiziell eröffnet.

Andere halten es nicht für richtig, Menschen, die auf ihre Ausreise warten, einzusperren. Dazu gehört auch der Verein „Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Hof“, der sich während des Baus des Abschiebegefängnisses gegründet hat. Um ein Zeichen gegen die Einrichtung zu setzen, will der Verein um 17 Uhr eine Mahnwache vor der Marienkirche in der Hofer Altstadt abhalten. Das Motto: „Eine Stunde schweigen“.