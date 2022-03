Hilfe für Marina: Spendenaktion am Wochenende in Schauenstein

Bei den olympischen Sommerspielen sehen wir immer wieder Springreiten, bei dem Pferde über Hürden springen müssen. Eine Nummer kleiner findet etwas ähnliches auch am Wochenende statt: Mit Kaninchen. Das sogenannte Kaninchen-Hop-Turnier startet am Samstag um 10 Uhr in Haidengrün in Schauenstein. Dabei geht es aber auch um einen sehr guten Zweck: Die Organisatoren um Caro Bauer sammeln Spenden für die krebskranke Marina aus Selbitz. Sie gilt eigentlich als unheilbar, allerdings wäre noch eine Therapie möglich.

so Caro Bauer. Um möglichst viel Zuschauer zu erreichen, gibt es neben dem Kaninchenturnier auch Aktionen für Kinder sowie Essen und Trinken. Am Sonntag übergeben die Organisatoren dann alle Einnahmen an Marina für ihre Krebstherapie.