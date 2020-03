Hilfe für ländlichen Raum: Junge Architekten suchen Ideen für Adorf

Abwanderung und Leerstand sind gerade im ländlichen Raum keine Seltenheit. Adorf im Vogtland will sich neue Ideen holen, um das zu ändern. Dazu gibt es eine Kooperation mit Architektur-Studenten.

Die Nachwuchs-Architekten sollen unter anderem neue Wohnideen entwickeln. Ab dem anstehenden Sommersemester schauen sich rund 20 Studierende der Technischen Universität München ein Semester lang ausgewählte, leerstehende Gebäudekomplexe vor Ort an, fotografieren sie und erarbeiten dann Zeichnungen und Modelle. Eine erste Exkursion der Studenten im April ist wegen der Coronavirus-Krise verschoben. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten-Nachwuchs ist im Rahmen des Bundesprogramms „Demografiewerkstatt Kommunen“ entstanden, an dem Adorf als eine von zehn Kommunen teilnimmt. Seit 1990 ist die Bevölkerungszahl in der Stadt ungefähr um ein Viertel zurückgegangen.