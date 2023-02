Hilfe für Kinder aus Suchtfamilien: Aktionswoche startet im Saale-Orla-Kreis

Suchtkranke Menschen haben es selbst schon schwer, ihren Alltag zu gestalten. Oft ist es dann so, dass die Suchtkrankheit eines Elternteils auch Auswirkungen auf die Familie hat. Mit einer Aktionswoche will die Organisation NACOA Deutschland auf dieses Thema aufmerksam machen. Die „Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien“ startet heute (SA) und geht bis zum 18. Februar. In dieser Zeit bietet auch das Jugendamt im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises eine Telefonsprechstunde an – und zwar am kommenden Dienstag (14.02.) zwischen 16 und 18 Uhr.

Gleichzeitig ist die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Pößneck an diesem Nachmittag ohne Termin erreichbar unter: (03647) 422835.