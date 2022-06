Hilfe für Familien: Elternprogramme im Landkreis Wunsiedel

Eine Familie zu gründen gehört für viele Menschen zu einem der wichtigsten Schritte in ihrem Leben. Bei vielen Eltern kommen aber oft auch Fragen zur Erziehung und der richtigen Lösung von Problemen auf. Im Landkreis Wunsiedel gibt es dafür die Koordinierende Kinderschutzstelle, kurz KoKi, die Eltern bei solchen Fragen zur Seite steht. Dafür gibt es an den drei Stützpunkten der KoKi im Landkreis auch Elternprogramme zu verschiedenen Themen. Heute (30. Juni) geht es im Familienstützpunkt im Kinderhort „Vier Elemente“ in Weißenstadt unter anderem um Interdisziplinäre Frühförderung. Das Angebot richtet sich vor allem an Schwangere und Eltern von Kindern im Alter bis 3 Jahren. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Kontakt zur Anmeldung: 09253 9541647