Hilfe für Erik und Merza: Registrieraktion und Spendenlauf morgen in Köditz

Die Diagnose Knochenkrebs reißt jedem, der sie erhält, erst einmal den Boden unter den Füßen weg. Doch jeder von uns kann betroffenen Menschen mit einer Stammzellspende helfen – auch der 11 Jahre alte Erik aus Köditz und die 9 Jahre alte Merza aus Hof sind davon betroffen. Für beide gibt es morgen eine Typisierungsaktion in der Göstrahalle in Köditz. Von 13 bis 17 Uhr könnt ihr euch dort registrieren lassen. Der TSV Köditz will noch eine weitere Aktion starten. Armin Heinrich vom Verein:

Dazu könnt ihr euch einfach morgen ab 12 Uhr in die Teilnehmerlisten am Sportplatz in Köditz eintragen. Alle Einnahmen des Spendenlaufs gehen vollständig an die Familien der erkrankten Kinder.