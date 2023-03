Hilfe für Erik und Merza: DKMS-Registrieraktion in Köditz

Jedes Jahr benötigen gut 11.000 Personen eine Stammzellspende. Auch bei uns in der Region gibt es gerade zwei Kinder, die darauf angewiesen sind. Es geht um den 11-jährigen Erik aus Köditz und die 9-jährige Merza aus Hof. Beide Kinder sind schwer krank. Um ihnen zu helfen hat Eriks Fußballverein, der TSV Köditz, einen Spendenaufruf gestartet: Am Sonntag gibt’s in der Göstrahalle in Köditz eine Registrierungsaktion der DKMS. Dort könnt ihr euch als potentieller Stammzellspender registrieren lassen.

Grundsätzlich kann sich jeder als Spender registrieren lassen, der zwischen 18 und 60 Jahre alt ist. Für Menschen mit bestimmten körperlichen oder psychischen Erkrankungen ist eine Registrierung aber nicht möglich. Wer einmal bei der DKMS registriert ist, der bleibt auch in der Datei. Heißt: Wenn ihr schon registriert seid, braucht ihr das am Sonntag in Köditz nicht nochmal machen. Mit einem Wattestäbchen wird dann ein Abstrich von eurer Wangenschleimhaut genommen. Die Probe wird im Labor ausgewertet und dann geschaut, ob ihr ein Match für jemanden seid. Sollte das der Fall sein, schreibt euch die DKMS nochmal an. Laut DKMS kommt es bei etwa einem von hundert registrierten Stammzellspendern zu einer Spende.