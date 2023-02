Hilfe für Erdbeben-Regionen: Geldspenden oft sinnvoller

Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat nicht nur tausende Menschen ihr Leben gekostet, sondern auch Gebäude und Transportwege zerstört. Es ist also schwierig, die Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete zu bringen. Das Bayerische Rote Kreuz rät daher von Aktionismus ab und bittet stattdessen um zielgerichtete Spenden. Der Grund: Nicht abgestimmte Hilfslieferungen würden Lager- und Transportkapazitäten behindern. Das BRK nimmt deshalb selbst NUR Geldspenden an. Diese seien flexibler und bedarfsgerechter einsetzbar. Diese Rückmeldung haben wir auch von der alevitischen Gemeinde in Hof bekommen. Sie hat bereits einen LKW mit Sachspenden voll gemacht. Im Gespräch mit Radio Euroherz weist der Vorstand auf die begrenzten und schwierigen Transportmöglichkeiten hin. Die Gemeinde bittet daher vorerst um Geldspenden. Die Kontodaten findet ihr hier.