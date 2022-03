Hilfe für die Ukraine: Zehn Flüchtlinge mit Bussen in die Euroherz-Region gebracht

Wir haben euch in unserem Programm von Hanna Vinichuk berichtet, die einen Hilfskonvoi in die Ukraine mitorganisiert hat. Der LKW mit den Spenden ist heute in der Ukraine angekommen.

Auch einen Reisebus wollte Hanna Vinichuk anfragen, um damit ukrainische Flüchtlinge in die Region zu holen. Das hat zuerst nicht geklappt, es gab aber eine andere Lösung:

Darunter ist demnach wohl eine Frau aus Kiew. Für einige gibt es laut Hanna Vinichuk schon Unterkünfte, für die anderen sucht sie noch nach Möglichkeiten. Außerdem könnte es auch sein, dass der ein oder andere weiter zu Verwandten reisen möchte.