Hilfe für die Ukraine: Weitere LKW mit Hilfsgütern unterwegs

Verbandszeug, Medikamente, Schlafsäcke

Das und vieles andere spenden derzeit Menschen auch in unserer Region für die Menschen in der Ukraine. Am Wochenende haben zum Beispiel zahlreiche Helfer in Oberkotzau Spenden gesammelt. Heute kurz nach Mitternacht ist von dort der erste LKW, ein 40-Tonner, vollgepackt mit Hilfsgütern Richtung Ukraine losgefahren. Heute ist außerdem ein zweiter Transporter mit Spenden losgefahren, bestätigt Organisatorin Hanna Vinichuk:

Ein weiterer 40-Tonner wurde heute noch von einer Spedition zur Verfügung gestellt und fährt morgen früh in die Ukraine. Hier findet ihr weiterhin Hilfsaktionen in der Region.