Hilfe für die Ukraine: Transport mit Sanitätsgütern aus dem Vogtlandkreis gestartet

Während es beim Ukraine-Krieg derzeit vor allem um wirtschaftliche Folgen und Energieembargos geht, darf man aber auch die humanitäre Lage nicht vergessen.

Aus dem Vogtlandkreis ist heute ein Transport mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze gefahren. Darin sind dringend benötigte Sanitätsgüter, wie zum Beispiel Verbandsmaterial.

Startpunkt war das Landratsamt in Plauen. Morgen soll der Transport an der polnischen Grenze zur Ukraine ankommen.