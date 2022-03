Hilfe für die Ukraine: Stadt Marktredwitz eröffnet Spendenkonto

Die Spendenbereitschaft in der Euroherz-Region ist riesig. Die nächste Sammelstelle muss nach dem heutigen Tag einen Sammelstopp einlegen. Es handelt sich um das Café Schwarzer Peter in Selb. Die Verantwortlichen sind nun noch auf der Suche nach Organisationen, die die Spenden in die Ukraine bringen und dort verteilen. Darüber hinaus hat die Stadt Marktredwitz ein Spendenkonto für die Menschen in der Ukraine eingerichtet. Beim WS-Fahrzeugservice in Oberkotzau könnt ihr ab morgen eure Spenden abgeben. Die Verantwortlichen weisen aber ausdrücklich daraufhin, dass sie keine Kleidung wünschen. Die Sammelstelle in Oberkotzau eröffnet morgen um 14 Uhr. Mehr Infos zu den Spendenaktionen in der Region findet ihr >>HIER<<!