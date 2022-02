Hilfe für die Ukraine – Sammelaktionen in der Euroherz-Region

Der Krieg in der Ukraine macht gerade vielen Menschen Angst – auch hier in der Euroherz-Region. Die Situation sorgt aber auch für eine große der Welle der Solidarität: An vielen Orten in der Region gibt es Sammelstellen, an denen ihr Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine abgeben könnt. Dieses Angebot wird heute bereits von zahlreichen Menschen genutzt:

Eine Liste mit allen Sammelstellen in der Region findet ihr auch auf unserer Website.

Besonders dringend benötigt werden unter anderem warme Kleidungsstücke wie dicke Jacken oder Mützen, aber auch Decken, Medikamente und haltbare Lebensmittel.

Im Vogtland findet am Abend außerdem wieder eine Friedensdemonstration statt. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage hält ihren wöchentlichen Protest am Wendedenkmal in Plauen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine ab. Beginn ist um 18.30 Uhr.