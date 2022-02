Hilfe für die Ukraine: Landratsamt Wunsiedel koordiniert Hilfsorganisationen

Der Krieg in der Ukraine geht weiter – in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, soll es zu heftigen Angriffen gekommen sein. Die Situation sorgt auch in der Euroherz Region für Entsetzen und großes Mitgefühl. Bereits seit den Morgenstunden sind zahlreiche Spenden- und Sammelaktionen ins Leben gerufen worden. Im Landkreis Wunsiedel übernimmt das Landratsamt ab sofort die Koordination der Hilfsorganisationen. So haben bereits einige Hotels, Pensionen oder Inhaber von Ferienwohnungen angeboten, ihre Räume für Flüchtende aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Private Initiativen haben zudem bereits Transporte von Hilfsgütern in die Ukraine organisiert. In den Städten und Gemeinden laufen zudem erste Überlegungen, Schulturnhallen als Notunterkünfte vorzubereiten. Wer mithelfen möchte, kann sich gern beim Landratsamt Wunsiedel melden.

Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel:

Das Landratsamt Hof teilt auf Anfrage mit, es prüfe derzeit die Kapazitäten für Flüchtige aus der Ukraine. Dazu laufen demnach Anfragen in Unterkünften und Einrichtungen.