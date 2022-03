Hilfe für die Ukraine: Katholischer Kindergarten in Schönwald sammelt weiter Spenden

Die Lage in der Ukraine bleibt weiterhin angespannt. Die russische Armee kreist die ukrainische Hauptstadt Kiew offenbar immer weiter ein. Viele Menschen befinden sich auf der Flucht. In der Euroherz Region werden auch weiterhin fleißig Spenden gesammelt. Im katholischen Kindergarten Schönwald werden noch bis 15 Uhr Spenden angenommen. Wie Yuliaa Kramer vom Kindergarten mitteilt, werden dringend medizinische Verbrauchsmaterialien für Krankenhäuser in der Ukraine benötigt:

Der katholische Kindergarten in Schönwald hat in der vergangenen Woche bei den Euroherz-Spendentagen in Kooperation mit der Sparda-Bank Ostbayern e.V. 1000 Euro gewonnen. Die Hälfte des Geldes verwendet der Kindergarten, um Operationsmaterialien für die Ukraine zu kaufen. Dabei werden sie vom Ärztehaus Schönwald unterstützt.