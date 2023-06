Mehr Nässe fürs Rote Moor: Wichtiger CO2-Speicher

Moore sind ein wichtiger Speicher von Kohlendioxid und spielen somit eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Doch viele dieser Feuchtgebiete in Deutschland sind von zunehmender Trockenheit und sinkendem Grundwasserspiegel bedroht. Im Roten Moor in der Rhön an der hessisch-bayerischen Landesgrenze ist jetzt ein Projekt angelaufen, das sich der Austrocknung des ökologisch wichtigen Gebiets entgegenstemmt, in dem noch immer die Folgen des jahrzehntelangen Torfabbaus zu spüren sind. «Wir wollen das Rote Moor fit machen für den Klimawandel», erklärte am Freitag Torsten Raab, der hessische Verwaltungsleiter des Biosphärenreservats Rhön, das Gebiete in Hessen, Bayern und Thüringen umfasst.

Bei diesem Fitnessprogramm soll das Abfließen des Wassers aus dem Moor verlangsamt werden. Dazu werden beispielsweise alte Abflusskanalrohre aus dem Naturschutzgebiet entfernt und marode Holzspundwände erneuert, die das Wasser in dem Hochmoor zurückhalten. Insgesamt 140 Ehrenamtliche werden dies über einige Wochen hinweg in mehreren Gruppen in Handarbeit erledigen. «Da muss man richtig ranklotzen», betonte Lutz Rohland vom Bergwaldprojekt, der die Arbeiten der Helfer im Moor koordiniert. Die Arbeiten werden in diesem Jahr im Rahmen des Klimaplans Hessen 2030 nach Angaben des Regierungspräsidiums Kassel mit insgesamt rund 400.000 Euro gefördert.