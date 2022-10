Hilfe bei Telefonbetrug: Präventionstag für Senioren in Plauen

Immer wieder berichten wir darüber, dass Betrüger Senioren am Telefon oder im Internet hinters Licht geführt haben. Die sächsische Polizei, der Verbraucherschutz Sachsen und der Kommunale Präventionsrat der Stadt Plauen wollen nun über dieses Thema aufklären. Dazu gibt es heute (12.10.) in Plauen den zweiten Präventionstag für Plauener Senioren im Haus Vogtland. Bei der Veranstaltung werden auch andere aktuelle Themen besprochen, zum Beispiel bekommt ihr Tipps zum Energiesparen. Los geht’s heute in Plauen um 14 Uhr.