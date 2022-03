Hilfe aus der Euroherz-Region: Handwerkskammer spendet für Ukraine

Es sind vor allem private Initiativen, die sich derzeit für die Menschen in der Ukraine engagieren. Sie sammeln Sachspenden, organisieren Transporte in das Land oder nehmen Flüchtlinge bei sich auf. Auch Unternehmen unterstützen bei Hilfsaktionen. Die Handwerkskammer Oberfranken hat ebenfalls für die Ukraine-Hilfe gespendet. Genauer gesagt die Tochterunternehmen die IFGO GmbH und die Gewerbe-Treuhand Oberfranken GmbH. Insgesamt 10.000 Euro haben sie an die Aktion Deutschland hilft überwiesen. Außerdem unterstützt die HWK eine bundesweite Initiative des Zentralverbands des deutschen Handwerks. Dabei geht es zum einen um die Unterstützung von Geflüchteten, die nach Deutschland kommen: Entweder durch Sachspenden oder durch Jobs für die Ukrainer.

Zum anderen geht es vor allem um Geldspenden für die Menschen in der Ukraine.