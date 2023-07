Mit verschiedenen Events und Aktionen feiert die Stadt Selb in diesem Jahr die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien. Am Abend steht eine weitere Highlight-Veranstaltung bei den Freundschaftswochen an: Das Dancing Friends Open Air auf dem Goldberg. Dafür kommen die tschechischen Bands „Lake Malawi“ und „De Facto Quartet“ nach Selb. Aus Bayern sind „Die Troglauer“ dabei und die oberpfälzische Sängerin Leony:

Einlass ist heute ab 17 Uhr. Die Konzerte starten dann um 19 Uhr.