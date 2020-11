Hier lässt es sich gut leben: Landkreis Wunsiedel schneidet bei Ranking gut ab

Es ist genau DAS, was die Imagekampagne Freiraum für Macher den Menschen immer wieder zeigt: Im Fichtelgebirge lässt es sich gut leben. Das belegt jetzt auch eine aktuelle Studie. Das Portal Stepstone hat sie durchgeführt und mehr als 400 deutsche Landkreise vergleichen: Der Landkreis Wunsiedel liegt dabei auf Rang vier. Stepstone hat Kosten und Einkommen in Verhältnis zueinander gesetzt und dabei ein reales Gehaltsranking erhalten. Für Arbeitnehmer sei die Botschaft eindeutig: Es kommt nicht nur auf Posten, Branchen und Firmengröße an, wenn man auf das Gehalt schaut, schreibt das Magazin KOMMUNAL. Ebenso wichtig sei der Wohnort. Die Formel laut dem Magazin laute demnach: Arbeitgeber mit Möglichkeiten zum Homeoffice in der Stadt mit Wohnort auf dem Land gleich gutes Leben.