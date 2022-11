„Hier er-regt sich was“ – Das ist das Motto der Spielzeit 2022/23 am Theater Plauen-Zwickau. Aber warum und worüber regen wir Menschen uns eigentlich so auf? Darüber will das Theater am Abend im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung sprechen. Unter anderem erklären verschiedene Experten, welche Rolle die Digitalisierung bei diesem Thema spielt und welche Lösungen es gibt. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr 30 auf der Kleinen Bühne in Plauen. Der Eintritt zur Podiumsdiskussion ist frei.