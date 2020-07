HFO: Neuer Gesellschafter

Dei HFO Holding AG ist einer der größeren Arbeitgeber bei uns in der Region. Das Kommunikationsunternehmen mit Sitz in Oberkotzau hat jetzt einen neuen Gesellschafter. GAMMA aus Großbritannien hat 80% der Firmenrechte erworben mit Option auf die restlichen 20% in den kommenden Jahren. GAMMA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Cloud-Telefonie in Europa. Cloud-Telefonie funktioniert nicht über ein Gerät, sondern über eine Software im Internet. Als Gesellschafter der HFO möchte GAMMA nun auch in Deutschland Fuß fassen.