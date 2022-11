Heute vor 100 Jahren: Straßenbahn in Hof eingestellt

Viele sind mit dem Verkehrsangebot hier in der Region nicht zufrieden… aber wenn Busse dauerhaft leer durch die Gegend fahren, dann stellen die zuständigen Verkehrsbetriebe bestimmte Linien aus wirtschaftlichen Gründen ein.

Da ist es kaum noch vorstellbar, dass in Hof einst eine Straßenbahn unterwegs war. Genau heute vor 100 Jahren ist der Betrieb der elektrischen Straßenbahn in Hof eingestellt worden.

21 Jahre hat die Ära Straßenbahn in Hof angedauert. Zuvor hatte es einen „Pferdeomnibus“ gegeben. Um 1900 hat der den Hofern aber nicht mehr gereicht. Also baute man ein Elektrizitätswerk und dann eine elektrische Straßenbahn. Mit bis zu 18 Stundenkilometern gings vom Unteren Tor bis zum Hauptbahnhof und dann weiter bis zum Friedhof. Eine Fahrt kostete zehn Pfennige, für Kinder bis vier Jahre gar nichts. Der Fahrer durfte während der Fahrt nicht rauchen und musste – Zitat – „unbescholten, zuverlässig im Besitze eines gesunden Gesichts und Gehörs und nicht mit auffallenden körperlichen Gebrechen behaftet“ sein. Der Erste Weltkrieg hat seine Spuren auch an der Hofer Straßenbahn hinterlassen: Die Gleise waren kaputt. Für eine Reparatur fehlten aber Material und Geld. Für die Stadt Hof letztendlich ein dickes Minusgeschäft. Drei Jahre nach Betriebsschluss folgte schließlich der erste Omnibusverkehr.