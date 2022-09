Heute und morgen: Lichtenberg feiert 20 Jahre Burgfest

20 Jahre lang findet in der Altstadt von Lichtenberg schon regelmäßig das Burgfest statt. Auch dieses Wochenende könnt ihr dort feiern. Seit einer halben Stunde ist das Burgfest Lichtenberg eröffnet. Über die zwei Tage spielen unter anderem sechs Bands, es gibt ein Kindertheater und zahlreiche mittelalterliche Attraktionen wie Pfeile schießen, Schmiedehandwerk oder Schwertkämpfe. Zeitgleich findet in der Euroherz-Region ein weiteres Mittelalter-Festival statt, und zwar das Festival Mediaval am Goldberg in Selb. Es ist das größte Festival dieser Art in Europa.

(Symbolbild)