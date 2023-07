Heute keine Streiks bei Edeka: Auffüllen der Regale wird noch dauern

Die Regale in den Edeka-Märkten in der Region werden sich in den nächsten Tagen wieder füllen. Wie es auf Nachfrage heißt, wird Stand heute keines der Logistikzentren mehr bestreikt. Die Beschäftigten haben alle ihre Arbeit wieder aufgenommen. Ver.di fordert mehr Lohn für die Beschäftigten. Edeka geht die Forderung von 13 Prozent Erhöhung zu weit. Für den Händler gehe es darum, die Rückstände wieder aufzuarbeiten.

Aufgrund der langen Streikdauer wird es ein paar Tage dauern, um das Mehr an Ware vollständig in die Märkte zu bringen, heißt es vom Unternehmen. Ohne Streik bekommt ein Markt in der Größe eines E-Centers eine Lkw-Ladung pro Anliefertag. Wegen des Streiks müssten es jetzt im Durchschnitt drei Ladungen pro Lieferstopp sein, heißt es von Edeka. Dem Unternehmen ist es gelungen, täglich frische Produkte wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte auszuliefern. Bei den Trockenwaren hat das allerdings nicht funktioniert. Da fehlt es aktuell vor allem an Einweggetränken und Papierware. Eine wirkliche Entspannung sei aber erst in Sicht, wenn sich die Gewerkschaft Verdi und Edeka geeinigt haben. Die nächste Verhandlung für Bayern ist für den 28. August angesetzt. Bis dahin könnte es zu weiteren Streiks kommen.