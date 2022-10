Heute ist Halloween: Treibt keinen Unfug!

Heute (31.10.) ist Halloween. Die oberfränkische Polizei warnt Freunde von Grusel-Verkleidung und Streichen davor, es mit den Scherzen zu übertreiben. Doch wo endet denn der Streich und beginnt die Straftat?

Wer Häuser und Autos mit Eiern bewirft, Wände besprüht oder Briefkästen mit Feuerwerkskörpern in die Luft sprengt, muss mit einem Strafverfahren rechnen“, mahnt die Polizei. „Kleine Streiche sind tolerierbar, andere dagegen können möglicherweise erhebliche strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen“. Die Beamten empfehlen daher: „Zu Halloween also besser die gesamte Energie und Kreativität in die Kostüme und die Dekoration stecken und nicht in Streiche!

Die Polizei hat angekündigt, heute Abend und in der Nacht – wie in den Vorjahren – verstärkt im Einsatz zu sein. Die Beamten rufen auch Eltern auf, mit ihren Kindern darüber zu sprechen.