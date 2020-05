Heute ist Diversity-Tag: Länderbahn unterschreibt Charta der Vielfalt

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass jeder seinen Traumberuf ergreifen kann, egal woher man kommt oder an was man glaubt. Leider ist das aber immer noch nicht überall so. Daran erinnert jedes Jahr der heutige Diversity-Tag, den die Charta der Vielfalt ausgerufen hat. Die Initiative setzt sich für Vielfalt in Firmen und Institutionen ein. Das Sana-Klinikum in Hof hat schon vor zehn Jahren die Charta der Vielfalt unterschrieben. Mittlerweile arbeiten etwa 30 Nationen im Krankenhaus. Neu dabei ist die Länderbahn. Dort arbeiten Menschen aus 15 verschiedenen Nationen. Mehr als ein Drittel des Teams sind Frauen oder älter als 50 Jahre. Mehr Infos gibts auch hier.