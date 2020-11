Heute in Helmbrechts: Videobotschaft statt Bürgerversammlung

Wenn es aufs Jahresende zugeht, laden einige Gemeinden in der Region gerne zu einer Bürgerversammlungen ein. Weil sich aktuell ja aber kaum Menschen miteinander treffen dürfen, findet die in Helmbrechts heute online und nur in Form einer Videobotschaft des Bürgermeisters Stefan Pöhlmann statt. Im Vorfeld hatten die Bürger die Gelegenheit ihre Fragen ans Rathaus zu senden. Ab 19 Uhr steht das Video auf der Website und den Social Media Kanälen der Stadt Helmbrechts zur Verfügung. Außerdem könnt ihr die Präsentation auf der städtischen Website runterladen. Im Nachgang könnt ihr bei Bedarf noch weitere Fragen per Email einsenden. Alle Links und Kontakte gibt es hier:

www.stadt-helmbrechts.de

https://www.facebook.com/StadtportalHelmbrechts

info@stadt-helmbrechts.de

(Bild: Pöhlmann zu Besuch bei Radio Euroherz im vergangenen Jahr)