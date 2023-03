Heute im Bundestag: Wahlrechtsform & ihre Auswirkungen auf die Region

Eigentlich sollten knapp unter 600 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Aktuell sind es durch Ausgleichs- und Überhangmandate aber genau 736. Damit ist der deutsche Bundestag das größte Parlament der Welt. Das soll sich ändern. Der Bundestag stimmt heute über eine Wahlrechtsreform ab. Es geht um eine Verkleinerung, indem Ausgleichs- und Überhangmandate bei der kommenden Bundestagswahl abgeschafft werden.

Das hätte auch Auswirkungen auf die Wahlkreise in Oberfranken. Statt fünf Wahlkreise könnten es dann nur noch vier sein. Der Wahlkreis Kulmbach würde in den Wahlkreis Hof übergehen. Kritik kam dazu vor allem von der CSU: Direktkandidaten sind dann nämlich vom Gesamtergebnis ihrer Partei abhängig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sogar klagen, weil er die Pläne verfassungswidrig findet.