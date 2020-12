Heun zu Ehren: Hof legt Kondolenzbuch aus

Er ist der Vater des Untreusees gewesen und hat außerdem den immer noch aktuellen Slogan der Stadt Hof geprägt: Hof – in Bayern ganz oben. Nach ganz oben ist er nun auch gegangen. Der ehemalige Hofer Oberbürgermeister Hans Heun ist am Freitag verstorben. Für viele Hofer war er auch über seine Amtszeit zwischen 1970 und 1988 hinaus eine schillernde Persönlichkeit der Stadt. Jetzt haben sie die Gelegenheit, ihrem Gedenken Ausdruck zu verleihen. Die Stadt Hof legt Heun zu Ehren in den Ratsstuben des Rathauses ein Kondolenzbuch aus, in das sich bis Freitag jeder eintragen kann, der möchte.

Und zwar:

In den Ratsstuben des Rathauses, Klosterstraße 1 – bis Freitag, 11. Dezember 2020, jeweils in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.00.

Es wird darum gebeten, maximal zu zweit zu kommen und wenn möglich einen eigenen Stift mitzubringen.