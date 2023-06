Hetze gegen Flüchtlinge?: Weidenberger wegen Facebook-Post vor Gericht

Containerdörfer für Geflüchtete haben schon vielerorts in Oberfranken für Spannungen gesorgt. Nach einer Stadtratssitzung in Schwarzenbach an der Saale hatte ja die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt. Besucher hatten Stadträte verbal attackiert.

Der Streit um ein Container-Dorf in Weidenberg im Landkreis Bayreuth hat jetzt einen Prozess vor dem Amtsgericht Bayreuth nach sich gezogen. Ein 30-jähriger Weidenberger soll laut Staatsanwaltschaft auf Facebook gegen Flüchtlinge gehetzt haben, berichtet der Nordbayerische Kurier. In einem Post soll er sie Gesindel genannt haben. Das sei „dumm und unüberlegt gewesen“, soll der Mann in dem Prozess erklärt haben. Volksverhetzung hat die Richterin darin nicht erkannt. Der Mann muss jetzt lediglich 2000 Euro an die Weidenberger Tierhilfe zahlen.