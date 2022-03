Nur drei Stunden nachdem die Fruchtblase bei Mama Christin geplatzt war, ist der kleine Teo am Sonntag im Sana-Klinikum in Hof zur Welt gekommen. Teo ist das 100. Baby, das im Sana-Klinikum Hof in diesem Jahr geboren wurde. Nicht nur Teos‘ Eltern können ihr Glück kaum fassen – auch seine großen Geschwister konnten es kaum erwarten, das 52 cm große und 3.230 Gramm schwere Baby in den Armen zu halten. Bereits heute darf der kleine Teo mit seiner Mama nach Hause.