Herzlich Willkommen, Carlotta: 100. Baby im Klinikum Fichtelgebirge geboren

Für Familie Schuster ist das Familienglück komplett. Die Eltern aus Waldsassen haben ihre zweite Tochter, die kleine Carlotta im Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz zur Welt gebracht. Carlotta ist das 100. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik das Licht der Welt erblickt hat. Vom Team der Frauenklinik gab’s ein kleines Geschenk für die Familie. Zuhause wartet Carlottas Schwester darauf, das 56 Zentimeter große und 3.390 Gramm schwere Baby in den Armen zu halten.

Mittlerweile kann das Klinikum Fichtelgebirge die U2-Untersuchung wieder im Haus und die beliebten Kreißsaalführungen anbieten.