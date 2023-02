Herzkrankheiten: Landkreis Hof installiert drei Defibrillatoren

60.000 Menschen sterben bundesweit im Jahr an plötzlichem Herztod. Dabei gebe es zahlreiche Faktoren, die das Risiko einer Herzerkrankung minimieren können. Das teilt der Landkreis Hof mit und verweist auf eine Herzinfarkt-Präventionskampagne. Die hat der Landkreis zusammen mit der Integrierten Leitstelle Hochfranken, dem BRK Kreisverband Hof und der Ärzteschaft gestartet.

Außerdem installiert der Landkreis Hof drei Defibrillatoren zur Laienreanimation. Den ersten nimmt der Landkreis heute am Marktplatz in Sparneck in Betrieb.