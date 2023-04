Herzinfarkt bei der Fahrt: Transporter bleibt auf A9 stehen

Weil ein Mann während der Fahrt auf der Autobahn 9 in Oberbayern einen Herzinfarkt erlitten hat, ist sein Transporter mitten auf der Fahrbahn in Richtung München stehen geblieben. Polizisten einer Zivilstreife hätten zufällig beim Vorbeifahren den medizinischen Notfall erkannt und geholfen, den 65 Jahre alten Mann zu reanimieren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Während des Rettungseinsatzes am Dienstag bei Kinding (Landkreis Eichstätt) waren alle drei Fahrspuren in Richtung München für eine Stunde komplett gesperrt. Der Mann wurde anschließend den Angaben zufolge in einem stabilen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter wurde von der Autobahn abgeschleppt.